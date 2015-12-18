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إدارة الأهلي لـ في الجول: الخسارة سببها حصار الجماهير.. وسنرد بقوة

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إدارة الأهلي لـ في الجول: الخسارة سببها حصار الجماهير.. وسنرد بقوة إدارة الأهلي لـ في الجول: الخسارة سببها حصار الجماهير.. وسنرد بقوة

حمل محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي، خسارة الفريق أمام سموحة للأحداث التي وقعت قبل اللقاء من حصار الجمهور لحافلة اللاعبين.

وخسر الأهلي أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكان مجموعة من جمهور الأهلي قد تسببوا في تأخر وصول حافلة لاعبين الأهلي لملعب "بتروسبورت" الذي أقيمت عليه أحداث اللقاء.

وقال هليل في تصريحات لـ FilGoal.com: "اللاعبون تأثروا كثيرا بما حدث في الفندق وتأخر انطلاق المباراة لساعتين كاملتين".

هليل أتبع "هذا ليس جمهور الأهلي، لا يعقل أن يكون جمهور الفريق سببا في تأثر اللاعبين بهذا الشكل السيء".

وأتم "نحترم الجماهير التي تساند الفريق بشكل إيجابي، لكن ما حدث قبل مباراة سموحة شيء مؤسف".

ورفض هليل تحميل الجهاز الفني نتيجة المباراة، وشدد على ضرورة التماس العذر للمدرب وللاعبين".

من جهة أخرى، أكد هليل أن مجلس الأهلي يدرس حاليا الرد القوي الذي سيتخذونه حيال ما قامت به قلة من جماهير الأهلي قبل اللقاء وكانت سببا في الخسارة، مؤكدا أن بعض المشاورات يجريها المجلس حاليا مع محمود طاهر رئيس النادي قبل اتخاذ القرار المناسب.

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