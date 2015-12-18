إسلام محارب لـ في الجول: مباراة الأهلي لم تكن صعبة.. وسموحة مثل أي فريق كبير

يرى إسلام محارب لاعب نادي سموحة إن فريقه استحق الفوز بجدارة أمام الأهلي "في مباراة لم تكن صعبة".

سموحة ضرب الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتألق إسلام محارب ونجح في هز شباك الأهلي مرتين ليقود فريقه للانتصار بثلاثية أمام الأهلي.

وقال إسلام محرب لـFilGoal.com:"المباراة لم تكن صعبة. بدأنا اللقاء دون أي رهبة أو خوف من أي أحد".

وأضاف "هذا الموسم، نحن مثل الأهلي ومثل الزمالك. واستحقينا الفوز بكل تأكيد بالمباراة".

وأكمل حديثه قائلا" الفوز على بطل إفريقيا دافع كبير لنا في المباريات القادمة".

الثنائية

وعن هز شباك الأهلي مرتين قال محارب: "في مصر لا يعترفوا إلا بالأهداف. ولذلك أحمد الله على تكليل مجهودي بالنجاح".

وأتم "أرفض لقب نجم المباراة والكل كان قدر المسؤولية. والحمد الله على المكسب".