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تقرير في الجول – 5 علامات تجعلك تسأل: ماذا يحدث في الأهلي؟

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تقرير في الجول – 5 علامات تجعلك تسأل: ماذا يحدث في الأهلي؟ تقرير في الجول – 5 علامات تجعلك تسأل: ماذا يحدث في الأهلي؟

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي سموحة إنه "استغل طريقة اللعب والأخطاء التي درسها قبل المباراة والتغييرات في الشوط الثاني" من أجل تحقيق الفوز على الأهلي.

سموحة ضرب الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أولى تغييرات الأهلي في المباراة جاءت بين الشوطين، جوزيه بيسيرو يدفع بماليك إيفونا بدلا من أحمد حمدي.

ثم انتهت تغييرات الفريق بنزول الثنائي عماد متعب ووليد سليمان بدلا من باسم علي وعمرو جمال.

وهو سبب انتصار سموحة حسبما يرى المدير الفني للفريق.

وقال ميمي عبد الرازق: "استحقينا تحقيق الفوز وكنا أقرب لتوسيع النتيجة أيضا".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "شاهدت لقاء الأهلي أمام الصفاقسي جيدا وتوقعت طريقة اللعب ونقط الضعف والتي تتمثل في عنصر السرعة".

وأوضح "عندما رأيت تشكيل الأهلي راهنت على الثنائي خالد قمر وإسلام محارب من أجل تشكيل مصاعب على دفاع الأهلي واستغلال المساحات".

وأردف "دفاع الأهلي يعاني من بطئ في الحركة وهو ما لعبت على استغلاله".

تغييرات بيسيرو

وعلى الجانب أجاب مدرب سموحة من خلال قناة النيل للرياضة حول (هل ساعدتك تغييرات بيسيرو في الشوط الثاني)؟ قائلا: "بصراحة، نعم حدث ذلك".

وأتم "الأهلي أفضل فريق في ولا أقلل منه نهائيا، ولكن استغلينا المساحات جيدا واستحقينا الانتصار".

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