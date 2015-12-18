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تعرف على أضرار حلوى المولد.. وروشتة خاصة لتناولها بشكل صحى

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تعرف على أضرار حلوى المولد.. وروشتة خاصة لتناولها بشكل صحى تعرف على أضرار حلوى المولد.. وروشتة خاصة لتناولها بشكل صحى

حلوى المولد


>تناول "حلوى المولد" من مراسم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، لكن من المعروف أن حلوى المولد تحتوى على نسبة عالية من السكريات والمكسرات، ولذا قد تتسبب فى العديد من المشاكل على الصحة العامة لبعض المرضى.

إضافة السكر أثناء صنع حلوى المولد السبب فى أضرارها


>فى هذا السياق، تؤكد الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن المشكلة الأساسية أثناء تناول "حلوى المولد" ترجع إلى إضافة كمية كبيرة من السكر أثناء تصنيعها.

مرضى السكر فى خطر عند الإسراف فى تناول حلوى المولد


>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن صناعة حلوى المولد تعتمد على نسبة عالية من السكريات التى تتسبب فى رفع نسبة السكر فى الدم، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر، ويعرضهم للدخول فى غيبوبة سكر.

أضرار الإسراف فى تناول حلوى المولد


>أضافت آمال، أن الإسراف فى تناول حلوى المولد قد يعرضك للإصابة بارتفاع نسبة كولسترول والدهون فى الدم، ويصيبك بالسمنة وزيادة الوزن.

روشتة تناول حلوى المولد بدون أضرار


>تقدم استشارى السمنة والنحافة، روشتة لعاشقى حلوى المولد وعليهم اتباعها لتجنب أضرارها وهى:
>1- عليك تناول قطعة واحدة من حلوى المولد يوميًا.
>2- لتجنب أضرارها عليك تناول كوب من الشاى الأخضر أو البردقوش.

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