محافظ القاهرة: إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بنفق الزهراء عقب إنهاء توسعته

طالب الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر رئيس حى المعادى والمهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة بإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بنفق زهراء المعادى بطريق الأوتوستراد بعد إنهاء توسعته بالكامل، والذى ستتولى مجموعة وادى دجلة القابضة مهمة توسعته خلال ثمانية أسابيع فقط بتكلفة قيمتها 22 مليون جنيه تقريباً، كما طلب بمتابعة والتأكد من مدى قانونية عدد من العمارات السكنية التى تُبنى الآن بمحيط النفق.

ووجه محافظ القاهرة رئيس حى المعادى بإزالة المواد الإعلانية واللافتات، التابعة لعدد من شركات الإعلانات الموجودة فى أماكن توسعة النفق، وتقنين أى لافتة إعلانية سيتم وضعها بمحيط النفق بعد إنهاء أعمال التوسعة، كما أمر المحافظ بضرورة الاهتمام والعناية بشبكات الصرف الصحى بالمنطقة بالكامل خاصة بعد أن شكى عدد من المواطنين منها.

وأكد إبراهيم صابر رئيس حى المعادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بانتظار توجيهات الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة لتطوير وإعادة تخطيط مدخل زهراء المعادى من ناحية طريق الاتستراد، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك كله هو تقديم خدمات تهدف إلى راحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.