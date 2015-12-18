حملة أمانة الرياض تغلق مصنع خرسانة ومنشآت غذائية

الرياض - أحمد الشمالي

أغلقت أمانة الرياض ممثلة في بلدية الروضة مصنعاً للخرسانة بحي المونسية يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى خمس منشآت تعمل في مجال الوجبات السريعة والتموينات والمساج والمخابز بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين فيها. وأوضح م. عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة أن المنشآت التي تقرر إغلاقها شملت ركنا لإعداد الوجبات السريعة بحي الروضة، وأحد المخابز في حي المعيزيلة، ومحلات للتموينات في حي قرطبة، وآخر في حي الأندلس، ومحل للمساج بحي الملك فيصل، وآخر بحي الحمراء، بالإضافة إلى مصنع خرسانة يعمل بدون رخصة بحي المونسية. وأشار م. الطيار إلى أن الحملة تواصلت طوال الأسبوع الماضي، رصدت عددا كبيرا من المخالفات، والتي تتنوع ما بين تشغيل عمالة دون الحصول على شهادات صحية في منشآت غذائية وتدني مستوى النظافة، وإجراءات حفظ وتخزين الأطعمة، وكذلك العمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى رصد مخالفات بسيطة لا ترقى إلى إغلاق المنشأة، تم الإشعار بها لسرعة تصحيحها، مؤكداً أن الحملة نجحت أيضاً بالتعاون مع الجهات الأمنية، ولجنة التعديات بأمانة الرياض، في إزالة التعديات خلف نادي الفروسية.