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العيسى: الجامعات أحد البنى الرئيسة للتعليم والمجتمع

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العيسى: الجامعات أحد البنى الرئيسة للتعليم والمجتمع العيسى: الجامعات أحد البنى الرئيسة للتعليم والمجتمع
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د. أحمد العيسى

الرياض - واس

    أشاد وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى بدور الجامعات في المجتمع وإسهامها في العملية التعليمة والعلمية من أجل الارتقاء بها للوصول بها إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تحقيق مبادرات ومنجزات كبيرة وواضحة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه امس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان وعدداً من وكلاء الجامعة، والمدير العام التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي د. عبدالعزيز بن عثمان التويجري وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الذين أنهوا اجتماعات أعمال الدورة العشرين للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الذي استضافته الجامعة. وأكد وزير التعليم أن الجامعات لها دور كبير في المجتمع وتسعى للإسهام في التعليم الجامعي الذي يعد أحد البنى الرئيسة للتعليم والمجتمع. وأضاف أن الجامعات تؤدي دوراً رئيساً في الجوانب التعليمة لأبناء الوطن، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الجامعات التي قامت على العلوم الشريعة، وكان أساسها كلية الشرعية وأصول الدين واللغة العربية, وأسهمت في إبراز هذه الجوانب للمجتمع كما شهدت تطورات كبيرة في العلوم الشريعة والعربية والعلمية والطب وعلوم الحاسب وغيرها من العلوم التطبيقية. من جانبه، رفع مدير الجامعة بالنيابة خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، على ما تجده الجامعة من دعم وتشجيع للتعليم بعامة وللجامعات على وجه الخصوص. وفي ختام الزيارة تسلم د. العيسى درعاً تذكارياً.

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