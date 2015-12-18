ضباب كثيف يغطي الشفا والهدا ومرتفعات السروات بالطائف

غطى الضباب الكثيف مرتفعات الطائف الخضراء الجنوبية والجنوبية الغربية، مما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية في الطرق والمواقع السياحية بالشفا والهدا وسلسلة جبال السروات الممتدة من غرب المحافظة الى جنوبها، وتم رصد طوابير السيارات في طريق الشفا الدائري بعد أن هبطت كتلة الضباب لمستوى الطريق، وقد تكونت السحب الركامية على المرتفعات منذرة بهطول أمطار رعدية متوقعة حسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقد عززت الجهات المختصة أعمال السلامة، حيث سيرت إدارة الدفاع المدني دوريات الأمن والسلامة بالطرق السياحية، كما وضعت أمانة الطائف كافة أعضاء لجنة الأمطار والسيول والعمالة والآليات في استعداد لمجابهة أي طارئ، ووزعت الشؤون الصحية تقارير حالة الطقس على كافة المراكز للتفاعل مع أي حالات واردة.