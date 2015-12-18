انطلاق حملة «معا ضد الإرهاب» في البدائع

‏‫دشن عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس محافظ البدائع، حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال، وذلك بحضور الشيخ عبدالله الفهيد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، والمساعد الشيخ محمد النوشان، ورئيس هيئة البدائع الشيخ وهيب الوهيبي.

وتجول السديس في الحافلة التوعوية، واطلع على المعرض المعد بهذه المناسبة. تحت شعار ماذا لو فقدنا الأمن.

كما اطلع على منجزات "الهيئة"، بعد ذلك شاهد الجميع فيلم توعوي بخطورة هذا الفكر الضال وما يسببه من تشتت وضياع.

وفي نهاية الحفل أشاد السديس بالجهود الكبيرة للهيئة وبالعمل التوعوي المقدم منهم، بعد ذلك سلم الجهات الداعمة والمشاركين الهدايا ومنتجات الرئاسة التوعوية.