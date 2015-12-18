أمير الرياض يكافئ مواطنين بالقويعية

القويعية - عبدالرحمن عبدالملك

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بتقديم مكافأة مالية وخطاب شكر لكل من المواطن ذعار بن حمدان القحطاني والمواطن حمدان بن محمد القحطاني وذلك نظير تعاونهما بإدلائهما بمعلومات عن مطلوب أمني للجهات الأمنية أدت إلى القبض عليه.

ورفع محافظ القويعية عبدالله الربيعة اثناء تكريمه للمواطنين بالغ شكره وتقديره إلى سمو أمير منطقة الرياض على هذا الدعم المعنوي والمادي للمواطنين، كما قدم كل من المواطن ذعار القحطاني والمواطن حمدان القحطاني شكرهما وامتنانهما لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على هذه التكريم، مشيرين إلى أن هذا واجب وطني دافعه المحبة والإخلاص لهذا الوطن.