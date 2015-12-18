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الهلال الأحمر يطالب بحلول للحد من حوادث طريق جديدة عرعر

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    دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الحدود الشمالية الجهات المختصة إيجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث على طريق عرعر - جديدة عرعر.

وكشفت صباح أمس الهيئة في بيان صحافي زودت "الرياض" بنسخة من البيان بأن احصائيات الهلال الأحمر رصدت منذ عام 1435ه حتى 4 ربيع الأول من عام 1437 ه وقوع أكثر من سبعة على امتداد طريق جديدة عرعر، ونتج عن هذه الحوادث 16 حالة وفاة منهم أربعة أشقاء، وأثنان أشقاء آخرين، بالإضافة إلى 17 إصابة تفاوت بين الخطيرة والمتوسطة.

وأهابت قائد المركبات إلى الانتباه واليقظة وعدم الانشغال اثناء القيادة وتهدئة السرعة وذلك لسلامتهم.

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