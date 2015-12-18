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تعاون سعودي - ياباني في المجالات البرلمانية

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تعاون سعودي - ياباني في المجالات البرلمانية تعاون سعودي - ياباني في المجالات البرلمانية

    عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. عبدالرحمن هيجان اجتماعاً مع وفد مجلس النواب الياباني برئاسة عضو المجلس هاجيمي ساساكي في إطار زيارتهم للمملكة مؤخراً.

وفي مستهل اللقاء رحب د. هيجان بأعضاء مجلس النواب الياباني مشيداً بالعلاقات الثنائية بين المملكة واليابان في شتى المجالات.

وتطرق إلى مسيرة مجلس الشورى واختصاصاته وآلية عمله ولجانه المتخصصة، والدور الذي يمارسه المجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية وعضويته في الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية.

من جانبه، أعرب ساساكي عن سعادته بزيارة المملكة ومجلس الشورى والالتقاء بأعضاء المجلس، منوهاً بالعلاقات الثنائية بين اليابان والمملكة التي تمتد لأكثر من ستين عاماً، مشيراً إلى أن مجلس النواب الياباني أعاد مؤخراً تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية السعودية في المجلس المكونة من عدد من أعضاء المجلس لدعم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب ومجلس الشورى وتطويرها.

وتم خلال اللقاء استعرض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية واليابان في شتى المجالات، وسبل تعزيزها خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الياباني، وأكد الجانبان أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين لما لها من دور في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين واستكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

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