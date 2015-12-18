نائب بكفر الشيخ: طلب إحاطة عن تأخير ترميم مسجد العارف بالله الدسوقى

قال محمد عبدالعزيز الشهاوى، نائب مجلس النواب عن الدائرة الثامنة بمحافظة كفر الشيخ " دسوق –قلين"، في تصريح لـ " اليوم السابع" إن أول طلب إحاطه سيتقدم به ضد وزيرالأوقاف ،لتأخير ترميم مسجد سيدى العارف بالله إبراهيم الدسوقى، والذى استمر 5 سنوات كاملة.

وأضاف الشهاوى، إنه ليس من المعقول أن يستمر ترميم جانب من المسجد وليس المسجد كله أكثر من 5 سنوات ومازالت عمليات الترميم لم تنتهى، مشيراً إلى أنه يجب محاسبة المقصرين خاصة أن كل عام أصبح تكدس الألاف الذي يتوافدن للإحتفال بمولد الدسوقى في جزء صغير من المسجد الخالى من الترميمات، ويبقى الجزء الأكبر به تشوينات ومعدات الترميم والأخشاب دون الإنتهاء منها.

وقال الشهاوى، إن أهالى دسوق والوافدين من المحافظات يشعرون بالأسى والحزن من هذا الإهمال والتكاسل في العمل الذى يثير كل زائر للمسجد ويجد منظر تعود عليه منذ 5 سنوات دون اتمامه .