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"المصرى الديمقراطى" يعقد ندوة مستقبل الإدارة المحلية فى مصر بالشرقية

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"المصرى الديمقراطى" يعقد ندوة مستقبل الإدارة المحلية فى مصر بالشرقية "المصرى الديمقراطى" يعقد ندوة مستقبل الإدارة المحلية فى مصر بالشرقية
نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمحافظة الشرقية، ندوة تحت عنوان "مستقبل الإدارة المحلية فى بين الواقع والتشريع".

وأكد إسلام مرعى أمين عام الحزب بالشرقية، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة ندوات شهرية تعقدها أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، مشيرا إلى استمرار تلك الندوات التى يحضرها الشباب من مختلف الانتماءات السياسية والمهتمين بالعمل العام .

وقال الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى، أن مشروع قانون المحليات المقرر عرضه على مجلس النواب فور انعقاده وما يقدمه من آليات لتفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية، بالإضافة إلى مدى توافقه مع نصوص الدستور الخاصة بدعم اللامركزية وتوسيع سلطات وحدات الإدارة المحلية، سيحدد وبشكل كبير مستقبل عمل المجالس المحلية فى مصر ودورها الرقابى.

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مصر 365

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