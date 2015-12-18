أهالى شطا لمحافظ دمياط: القمامة المتراكمة أمام مستشفى الطلبة والمدارس تهدد حياة أبنائنا

وجه أهالى وأولياء أمور طلاب المدارس الواقعة فى نطاق قرية شطا التابعة لمركز دمياط استغاثة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط ورئيس مدينة ومركز دمياط من انتشار أكوام القمامة التى تحاصر مستشفى الطلبة والمدارس بالقرية وأكد الأهالى أن الوحدة المحلية بالقرية خارج الخدمة ولم تقم برفع مخلفات القامة منذ أسبوع تقريبا، مؤكدين أن تراكم القمامة يضر بصحتهم وصحة أبناءهم.

يذكر أن قرية شطا تضم مقلب قمامة عمومى ومصنع للسماد العضوى يتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وهو الأمر الذى يتسبب فى تراكم مئات الأطنان من القمامة بالقرب من هذا المصنع وبمدخل المحافظة من الطريق الرابط بين محافظتى دمياط / بورسعيد.

وتعتبر هذه المنطقة من ضمن المناطق الـ6 التى وافق رئيس الوزراء على إنهاء إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى لها وضمها ضمن امتداد مدينة دمياط.

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