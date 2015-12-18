أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى شطا لمحافظ دمياط: القمامة المتراكمة أمام مستشفى الطلبة والمدارس تهدد حياة أبنائنا

Google+ Print
أهالى شطا لمحافظ دمياط: القمامة المتراكمة أمام مستشفى الطلبة والمدارس تهدد حياة أبنائنا أهالى شطا لمحافظ دمياط: القمامة المتراكمة أمام مستشفى الطلبة والمدارس تهدد حياة أبنائنا
وجه أهالى وأولياء أمور طلاب المدارس الواقعة فى نطاق قرية شطا التابعة لمركز دمياط استغاثة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط ورئيس مدينة ومركز دمياط من انتشار أكوام القمامة التى تحاصر مستشفى الطلبة والمدارس بالقرية وأكد الأهالى أن الوحدة المحلية بالقرية خارج الخدمة ولم تقم برفع مخلفات القامة منذ أسبوع تقريبا، مؤكدين أن تراكم القمامة يضر بصحتهم وصحة أبناءهم.

يذكر أن قرية شطا تضم مقلب قمامة عمومى ومصنع للسماد العضوى يتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وهو الأمر الذى يتسبب فى تراكم مئات الأطنان من القمامة بالقرب من هذا المصنع وبمدخل المحافظة من الطريق الرابط بين محافظتى دمياط / بورسعيد.

وتعتبر هذه المنطقة من ضمن المناطق الـ6 التى وافق رئيس الوزراء على إنهاء إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى لها وضمها ضمن امتداد مدينة دمياط.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365