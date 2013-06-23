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الدكتور بهاء قرنة يوضح طرق علاج تشوهات الأطراف بالأطفال

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الدكتور بهاء قرنة يوضح طرق علاج تشوهات الأطراف بالأطفال الدكتور بهاء قرنة يوضح طرق علاج تشوهات الأطراف بالأطفال

أوضح الدكتور بهاء على قرنة أستاذ جراحة العظام بكلية طب الأزهر، أن هناك طرقا عديدة لعلاج تشوهات الأطراف بالأطفال ولابد من معرفة هل يحتاجون إلى علاج أم ملاحظة فقط، وهل تعتبر تشوهات طبيعية وتتحسن مع النمو ومتى يتم اللجوء إلى الطبيب.

وقال قرنة إن كثيرا من التشوهات السفلية فى الأطفال حديثى الولادة هى نتيجة أوضاع الطفل فى رحم الأم، وخاصة فى الولادة الأولى أو الأمهات كبار السن، حيث تظهر أشكال غير طبيعية فى الأطراف السفلية مثل القدم والركبة والساق والفخذ.

وأضاف أستاذ جراحة العظام، أن هؤلاء الأطفال يعانون فى سن المشى من انعطاف القدم إلى الداخل وهو ما يسمى "وضع الحمام"، وتلاحظ هذه المشكلة الأم فى بداية مشى الأطفال وهى من التشوهات الشائعة التى تلاحظ بواسطة الوالدين أو الجدين علما بأن الطفل لا يلاحظها.

وأكد بهاء قرنة، أن هذه التشوهات عند فحصها قد تكون عند مستويات مختلفة من الطرف السفلى وهى قد تكون على مستوى الفخذ والحوض أو على مستوى الركبة والساق أو على مستوى القدمين.

وأوضح قرنة أنه يجب فحص الطفل لقياس زوايا انبعاج الحوض أو زوايا انبعاج الساقين أو التشوه فى القدمين، ويلاحظ أن هذه المشكلة يعانى منها الأطفال الذين يجلسون أمام التليفزيون فى وضع حرف الـ"W"، وهذه الأخطاء الشائعة التى تؤدى إلى عدم تحسن الحالة ومعظم هذه الحالات يمكن علاجها بعد العرض على جراح عظام الأطفال بوسائل بسيطة ومنها الجلوس مثل جلوس القرفصاء أو "الكاتب المصرى القديم"، حيث إنها تساعد على نمو العظام فى وضعها الطبيعى وتتحسن الحالة وتمثل نسبة كبيرة وقد تصل إلى أكثر من 90% ويبدأ هذا العلاج فى سن مبكر ليساعد على تحسن الحالة سريعا.

وأشار إلى أن استخدام الأجهزة التعويضية مثل الأحذية الطبية فليس لها أى فائدة تذكر فى هذه الحالات، موضحا أنه إذا استمرت الحالة على ما هو عليه عند سن الثامنة، فقد يحتاج الطفل إلى التدخل الجراحى، ويتمثل فى شق العظمة واستعدال زوايا الميل وتجرى العملية على مستويات مختلفة حسب نوع التشوه ومكانه.

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