بيسيرو: ما حدث أمام فندق الأهلي هو سبب الهزيمة أمام سموحة

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي إن ما حدث من الجماهير أمام فندق اللاعبين قبل انطلاق المباراة هو سبب الهزيمة أمام سموحة.

سموحة ضرب الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة قال بيسيرو: "ما حدث من أحداث قبل المباراة من الجماهير أمام الفندق هو سبب الهزيمة".

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل أن يرحل سريعا "الأهلي سيفوز بلقب الدوري".

مجموعة أولتراس أهلاوي أعلنت عبر صفحتها الرسمية يوم الأربعاء تجمعها من أجل مؤازرة الفريق أمام الفندق وحتى ملعب بتروسبورت حيث يقام المباراة.

وتأخرت حافلة الأهلي في الوصول إلى الملعب بينما بدأت مجموعات من اللاعبين بالتحرك بشكل فردي ووصل بالفعل 8 لاعبين إلى الملعب.

وتحدث جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن "احتجاز الثنائي حسام غالي وشريف إكرامي من قبل الجماهير". (طالع التفاصيل)

وكشف ثورت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة لحين وصول بقية اللاعبين. (طالع التفاصيل)

قبل أن يؤكد جمال جبر المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي إقامة المباراة في العاشرة إلا ربع وذلك بعد حل الأزمة ورحيل الجماهير من أمام الفندق.

وهو ما حدث بالفعل.