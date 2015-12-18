الأهلي: هزيمة غير متوقعة.. ولكن الدوري مازال طويلا

"هزيمة غير متوقعة بالطبع" هكذا تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فور هزيمة فريقه أمام سموحة يوم الخميس بثلاثية دون رد.

وكان سموحة قد تغلب على الأهلي في ثامن جولات الدوري المصري التي أقيمت في ملعب بتروسبورت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "الحياة 2" عقب نهاية المباراة قائلا:"هزيمة غير متوقعة".

واستدرك"لكن الدوري طويل للغاية وأهم شيء هو إنه عندما يأتي شهر يونيو المقبل نكون على قمة الدوري".

وأردف"نحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام ونستعد من الآن للمباراة المقبلة".

وشدد"هذه ليست مباراة كأس أو نهائي على بطولة هي مباراة من أصل ماراثون طويل للغاية وعلينا الفوز في المباريات المقبلة".

وبسؤاله إذا ما كانت الأحداث التي وقعت قبل المباراة من اعتراض جماهير الأهلي لحافلة اللاعبين كانت سببا في الهزيمة أجاب"لا أحب ربط الأشياء ببعض".