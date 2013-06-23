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المسليات والرياضة والتليفزيون والكمبيوتر وسائل تساعدك على الرجيم

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المسليات والرياضة والتليفزيون والكمبيوتر وسائل تساعدك على الرجيم المسليات والرياضة والتليفزيون والكمبيوتر وسائل تساعدك على الرجيم

الريجيم يحتاج لإرادة قوية وعزم قوى من الشخص الذى يريد التخلص من وفقدان الوزن، ولكن من ناحية أخرى يجب معرفة أن الشخص البدين والذى كون هذه الدهون عبر طريقة تغذية وحياة معينة من الصعب جدا أن تغير حياته فى وقت قصير، لذا علينا مراعاة بعض التفاصيل التى تؤثر عليه.

الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى السمنة والنحافة وأمراض العلاج الطبيعى، أكد أن مريض السمنة عانى كثيرا مع رغبته المستمرة فى التخلص من الدهون وفقدان حقيقى فى الوزن، ويعانى نفسيا كثيرا من هذه الرغبة الملحة بشدة، لذا يجب علينا مراعاة طبيعته التى عاشها كثيرا والنظام الغذائى وطريقة الحياة والعادات التى عاشها.

ونصح الدكتور صابر بضرورة مراعاة هذا الشخص وإعطائه كل الوسائل التى يمكنها أن تلهيه عن شهيته الملتهبة دائما والمستعدة دوما لتناول الطعام، مثل أنواع الرياضة التى يحبها وتسليه، كذلك التليفزيون والألعاب على الكمبيوتر التى يعشقها وتلهيه عن الطعام.

كذلك لا مانع من إعطاء هذا المريض بعض الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، ومثل المسليات التى اعتاد عليها دوما ولكن الطبيب يختار الأطعمة والمسليات التى لا تؤثر على الميزان ولا تزيد من الوزن مثل الخضروات والفاكهة والخس مثلا وبعض المسليات التى يحددها.

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