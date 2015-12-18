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بيريز يعلنها: ريال مدريد لن يستبدل بينيتيث بزيدان.. وفترة مورينيو لم تكن مظلمة

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بيريز يعلنها: ريال مدريد لن يستبدل بينيتيث بزيدان.. وفترة مورينيو لم تكن مظلمة بيريز يعلنها: ريال مدريد لن يستبدل بينيتيث بزيدان.. وفترة مورينيو لم تكن مظلمة

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إن رفائيل بينيتيث مستمر في منصبه كمدير فني للملكي و"لن يتم استبداله بأي شخص".

أيام متوترة داخل أركان قلعة ريال مدريد والسبب بينيتيث والخسائر المتلاحقة والابتعاد عن برشلونة والخروج من الكأس بسبب خطأ غريب.

تشيلسي أعلن رسميا رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو ليبدأ الكل في إسبانيا ليتحدث عن (هل يعود مورينيو إلى مدريد ويرحل بينيتيث؟).

ليخرج بينيتيث ويتحدث في حوار مطول مع (الكادينا سير) الإسبانية، عن زين الدين زيدان ورحيل بينيتيث والبديل.

وكل ما يلي على لسان رئيس ريال مدريد.

بينيتيث وزيدان

"لن يتم استبدال بينيتيث بأي شخص".

"بينيتيث هو الحل وليس المشكلة".

"زيدان سوف يكون مدربا عظيما لريال مدريد مثل ما كان لاعبا عظيما".

"بالتأكيد زيدان سوف يكون مدربا لريال مدريد ولكن ليس الآن".

جوزيه مورينيو

"عودة مورينيو؟ لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

"لكن حتى الآن مورينيو لن يعود لأننا نمتلك مدرب".

"لدي ذكريات مميزة مع مورينيو وقد أظهر مستوى تنافسي. لم تكن فترة مظلمة نهائيا".

"قبل وصول مورينيو كنا في المركز الـ13 بالاتحاد الأوروبي. وعند وصوله وصلنا لدور نصف النهائي 3 مرات".

"مع مورينيو لم نصل إلى نهائي الأبطال نظرا لسوء الحظ".

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