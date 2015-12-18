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وزير مالية بريطانيا عن قرار مجلس الأمن: "داعش" وحد العالم لمحاربته

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وزير مالية بريطانيا عن قرار مجلس الأمن: "داعش" وحد العالم لمحاربته وزير مالية بريطانيا عن قرار مجلس الأمن: "داعش" وحد العالم لمحاربته
قال وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن ، إن تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية لم يتمكنوا من تقسيم مجلس الأمن بل عملوا على توحيد أعضاءه الذين اتفقوا بالإجماع على القراررقم 2253 وتوحدوا على محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأضاف أوزبورن خلال كلمته بالأمم المتحدة فى جلسة مكافحة تمويل الإرهاب، أن التنظيم الإرهابى ينتهج نوع جديدا يعتمد على استقطاب العناصر المتطرفة من مختلف البلدان، بالإضافة إلى تشجيع الأهالى على ارتكاب الجرائم فى حق أهاليهم، مشدداً على أن ذلك يفرض ضرورة التصدى له، باعتباره تحدى للمجتمع الدولى".

وأكد وزير مالية بريطانيا، علينا إضافة كل من يتورط فى مساعدة الإرهاب فى العقوبات التى يشملها القرار 2253.

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مصر 365