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"الكهرباء": تركيب 5 ملايين لمبة ليد من 12 مليون استلمتها شركات التوزيع

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"الكهرباء": تركيب 5 ملايين لمبة ليد من 12 مليون استلمتها شركات التوزيع "الكهرباء": تركيب 5 ملايين لمبة ليد من 12 مليون استلمتها شركات التوزيع
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون لمبة و117 ألف و80 لمبة.

وأضاف اليمانى لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 5 مليون و 186 ألف و 136 لمبة، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات لليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكه للطاقة.

وأكد أن القطاع مستمر فى توزيع اللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

وزارة الكهرباء تتيح للمواطن الحصول على 10 لمبات LED بدلا من 4 فقط
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