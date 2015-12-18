برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
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على الصعيد المهنى:
>يحالفك الحظ، وتحسم صفقة منتظرة منذ مدة بعيدة، لا تتردد فى حصد المكاسب، وأظهر قوة شخصيتك، ولا تستسلم أمام المكائد والألاعيب وتذكر أن المهم هو من يضحك فى النهاية.
على الصعيد العاطفى:
>تقابل حبيبا غائبا، أخذك الشوق إليه، وربما يحدث ذلك بالصدفة، أو تتعمد مقابلته بفعل الحنين، لا تحرج من مشاعرك، والتزم بطريق الرومانسية والأمل.
على الصعيد الصحى:
>صحتك النفسية تبدأ فى الانتعاش، وتشجع نفسك على الخروج وممارسة الرياضة، استمر على هذا النحو، واقض أفضل الأوقات وأنت بصحة جيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تعانى عقبة صغيرة فى طريقك، ولكنك تتغلب عليها، لا تيأس فالحياة واليأس لا يجتمعان، وكن على يقين بأن النصر يأتى للأخيار فى النهاية.