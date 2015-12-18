برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يحالفك الحظ، وتحسم صفقة منتظرة منذ مدة بعيدة، لا تتردد فى حصد المكاسب، وأظهر قوة شخصيتك، ولا تستسلم أمام المكائد والألاعيب وتذكر أن المهم هو من يضحك فى النهاية.>تقابل حبيبا غائبا، أخذك الشوق إليه، وربما يحدث ذلك بالصدفة، أو تتعمد مقابلته بفعل الحنين، لا تحرج من مشاعرك، والتزم بطريق الرومانسية والأمل.>صحتك النفسية تبدأ فى الانتعاش، وتشجع نفسك على الخروج وممارسة الرياضة، استمر على هذا النحو، واقض أفضل الأوقات وأنت بصحة جيدة.>تعانى عقبة صغيرة فى طريقك، ولكنك تتغلب عليها، لا تيأس فالحياة واليأس لا يجتمعان، وكن على يقين بأن النصر يأتى للأخيار فى النهاية.