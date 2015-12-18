برج الأسد.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

برج الأسد حظك اليوم:

على الصعيد المهنى

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تواجه مجموعة من التحديات اليوم، وسوف ينتقد عملك بطريقة حادة، لذا يجب أن تتوصل لخطة تنهى بها اليوم وتنجز مهامك، ويجب ألا تكن مقيداً فى خططك، حيث يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلى من الآخرين.>تعيش يوماً مليئاً بالمغامرة والتحدى مع شريك حياتك، وتقضى معه أسعد الأوقات، ويجب أن تقضى أيضاً أسعد الأوقات مع حبيك بأن تذهبا فى مغامرة أو رحلة رومانسية غير تقليدية فى إحدى البلدان التى لم تسافرا لها من قبل للاستمتاع بوقت غير تقليدى.>أنت السبب وراء تردى وتراجع حالتك الصحية خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط المبالغ فيها التى تقضيها فى العمل، يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة، لأن لجسمك عليك حق.>يرى علماء الفلك والأبراج أن اليوم ملىء بالتحديات التى تحتاج إلى من يواجهها بجرأة وشجاعة، ويجب أن تقوى علاقتك وروابطك بشريك حياتك خلال الفترة المقبلة وتبتعد عن كل ما يسبب المشاكل والصعاب