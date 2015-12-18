برج الثور.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

تواجه حياة مهنية ناجحة فى حياتك العملية، ففى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ، لذا حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة، كن أكثر هدوءًا فى مواجهة الصعاب والتحديات وابتعد عن المشكلات وكون فريقا للعمل الجماعى، لأنك تكون أكثر نجاحاً فى العمل الجماعى وضمن فريق العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك، لأن حياتك العاطفية تواجه بعض التوتر مع شريك حياتك، يجب أن تفعل ذلك لكى تتعامل مع الخلافات الحادة مع الشركاء بهدوء مع الأخذ فى الاعتبار وجهة نظرهم.>يواجه برج الثور مشاكل صحية عديدة بسبب فيروس منتشر فى الجو فى الوقت الحالى، كما أنك تعانى من صداع مستمر، لذا يجب أن تعرض نفسك على طبيب لتعالج نفسك.>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الثور يبدو فى الوقت الحالى يواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة، فلا يقع اللوم على من هم حولك، حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.