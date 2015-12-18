برج الجدى.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الجدى:

>

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>اليوم ستنقلب الأحوال، وستشعر أن الحياة بدأت تتحسن معك، لكن لا يخدعك أى تغير قد يحدث فى حياتك العملية وحاول أن تتأن قبل أن تأخذ أى قرار.>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتتوجه فوق رأسك، لأنه هو العامل الإيجابى فى حياتك الفترة القادمة.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها، نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.