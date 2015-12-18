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برج الجدى.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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برج الجدى.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج الجدى.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

لبرج الجدى:
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على الصعيد المهنى:


>اليوم ستنقلب الأحوال، وستشعر أن الحياة بدأت تتحسن معك، لكن لا يخدعك أى تغير قد يحدث فى حياتك العملية وحاول أن تتأن قبل أن تأخذ أى قرار.

على الصعيد العاطفى:


>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتتوجه فوق رأسك، لأنه هو العامل الإيجابى فى حياتك الفترة القادمة.

على الصعيد الصحى:


>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها، نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

 

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مصر 365

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