برج الجدى.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الجدى:
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على الصعيد المهنى:
>اليوم ستنقلب الأحوال، وستشعر أن الحياة بدأت تتحسن معك، لكن لا يخدعك أى تغير قد يحدث فى حياتك العملية وحاول أن تتأن قبل أن تأخذ أى قرار.
على الصعيد العاطفى:
>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتتوجه فوق رأسك، لأنه هو العامل الإيجابى فى حياتك الفترة القادمة.
على الصعيد الصحى:
>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها، نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
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