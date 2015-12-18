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برج الحوت.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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برج الحوت.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج الحوت.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:


>أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة، فمن الممكن أن تعيد تنظيم عملك من جديد، وترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، فمن الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون أن يكون لك تأثير سيئ على وضعك فى العمل، كذلك من الأفضل أن تختار الوقت والظرف المناسبين لكى تطلب من رئيسك فى العمل بعض التغييرات التى ترى أن سيكون لها تأثير رائع.

على الجانب العاطفى:


>اليوم هو الموعد المناسب للقاء بالحبيب من جديد، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل التى تخصه أكثر من ذلك، لأن هذا سيكون له تأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما، فمن الأفضل أن تتقرب منه قدر الإمكان، ولا تدع الشك يتخلل بينكما.

على الجانب الصحى:


>أوضاعك الصحية ليست جيدة، فيقدم لك الأطباء نصيحة هامة على رأسها الاهتمام أكثر بالنوم، أو عدد ساعات الراحة، لأن هذا هو طريقك الوحيد للتخلص تماماً من الأزمات النفسية التى تمر بها، والتى قد يكون لها تأثير سيئ عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>فى الفترة المقبلة، يتوقع لك علماء الفلك، أن ظروفك فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما تتوقع، خصوصاً أن كل الأشياء التى تمنيتها ستسير أخيراً فى الطريق الذى كنت تتمناه.

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مصر 365

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