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برج السرطان.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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برج السرطان.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج السرطان.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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على الصعيد المهنى:


>تواجه مجموعة من التحديات اليوم، وسوف ينتقد عملك بطريقة حادة، لذا يجب أن تتوصل لخطة تنهى بها اليوم وتنجز مهامك، ويجب ألا تكن مقيداً فى خططك، حيث يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلى من الآخرين.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>حياتك مع شريك العمر تواجه بعض الصعاب، يجب أن تواجه هذه الصعاب بالتحدى والمواجهة، فأنت تقضى مع شريكك أسعد الأوقات وأكثرها قيمة ورفاهية، يجب أن تذهبا سوياً فى رحلة رومانسية وغير تقليدية.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية تواجه بعض المشكلات بسبب تقلب الأحوال الجوية، يجب أن تحافظ على صحتك من برودة الجو بتناول الفيتامينات اللازمة وكذلك قم بأخذ الأدوية التى تساعدك على سرعة الشفاء وتناول الفيتامينات المغذية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه تحديات كبيرة فى حياتك المهنية والعاطفية، وهو ما يسبب لك الضغط النفسى والعصبى، لذا يجب أن تبتعد عن الطريق بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بدلاً من إهدارها فى أشياء غير مهمة وتسبب لك المشكلات والتوتر.

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مصر 365

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