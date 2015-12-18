برج السرطان.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تواجه مجموعة من التحديات اليوم، وسوف ينتقد عملك بطريقة حادة، لذا يجب أن تتوصل لخطة تنهى بها اليوم وتنجز مهامك، ويجب ألا تكن مقيداً فى خططك، حيث يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلى من الآخرين.>حياتك مع شريك العمر تواجه بعض الصعاب، يجب أن تواجه هذه الصعاب بالتحدى والمواجهة، فأنت تقضى مع شريكك أسعد الأوقات وأكثرها قيمة ورفاهية، يجب أن تذهبا سوياً فى رحلة رومانسية وغير تقليدية.>حالتك الصحية تواجه بعض المشكلات بسبب تقلب الأحوال الجوية، يجب أن تحافظ على صحتك من برودة الجو بتناول الفيتامينات اللازمة وكذلك قم بأخذ الأدوية التى تساعدك على سرعة الشفاء وتناول الفيتامينات المغذية.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه تحديات كبيرة فى حياتك المهنية والعاطفية، وهو ما يسبب لك الضغط النفسى والعصبى، لذا يجب أن تبتعد عن الطريق بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بدلاً من إهدارها فى أشياء غير مهمة وتسبب لك المشكلات والتوتر.