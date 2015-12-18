برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج العقرب:
على الصعيد المهنى:
>بالنسبة للعمل سيواجه أبناء هذا البرج مجموعة من المشاكل التى ستعيق مسيرة تقدمهم، لكن بمجرد مرور هذه الأيام سيهدأ الحال وستمر هذه الأزمة.
على الصعيد العاطفى:
>مازال هناك عدم استقرار بالنسبة للحياة العاطفية، فبين الصعود والهبوط ستنقلب الأحوال ثم تعود مرة أخرى حتى تتعدل، فلا تيأس ودع للصبر نصيبا من حياتك فى هذه الفترة.
على الصعيد الصحى:
>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقع إلى جوارك الأيام القادمة.