برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بالنسبة للعمل سيواجه أبناء هذا البرج مجموعة من المشاكل التى ستعيق مسيرة تقدمهم، لكن بمجرد مرور هذه الأيام سيهدأ الحال وستمر هذه الأزمة.>مازال هناك عدم استقرار بالنسبة للحياة العاطفية، فبين الصعود والهبوط ستنقلب الأحوال ثم تعود مرة أخرى حتى تتعدل، فلا تيأس ودع للصبر نصيبا من حياتك فى هذه الفترة.>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقع إلى جوارك الأيام القادمة.