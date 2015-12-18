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برج الحمل.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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برج الحمل.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج الحمل.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:


>العدوانية تسيطر على جميع المحادثات، احترس من ذلك واحترس من الأشخاص الذين لديهم موقف سلبى وعدوانى تجاهك وتجاه عملك، والطريقة الأفضل للتعامل مع هؤلاء هو أن تحدثهم بشكل مباشر وصريح حتى لا تترك الفرصة للقيل والقال.

على الصعيد العاطفى:


>أحاسيسك اليوم قوية وإذا كنت تفكر فى كيفية تطويرها عليك فى البداية أن تتعرف عليها من قرب وتعترف بحقيقتها أمام نفسك لتتمكن من إدارتها، ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل مع العلاقة بقلب مفتوح وعقلٍ واعِ فهذا هو مفتاح الحل لكل مشاكلك فى العلاقة العاطفية وستدرك فى النهاية أنها ليست معضلة.

على الصعيد الصحى:


>ستكتشف اليوم أن مستويات الطاقة لديك مرتفعة جدًا، وهو نتيجة طبيعية لحصولك على النوم الكافى فى الآونة الأخيرة، احرص على استغلال طاقتك هذه فى الحصول على بعض الهواء النقى وممارسة الرياضة، وسترى بنفسك أن هذه المستويات العالية من الطاقة تستمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>لعبة المنافسة على السلطة لم تحقق أى تقدم فى الفترة الأخيرة، لذا ربما حان الوقت لتغير اللعبة وتجرب المفاوضات والحلول الوسط بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا للمضى فى طريقك

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مصر 365

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