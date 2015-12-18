حظك اليوم توقعات الأبراج يوم السبت 2015/12/19

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

>العدوانية تسيطر على جميع المحادثات، احترس من ذلك واحترس من الأشخاص الذين لديهم موقف سلبى وعدوانى تجاهك وتجاه عملك، والطريقة الأفضل للتعامل مع هؤلاء هو أن تحدثهم بشكل مباشر وصريح حتى لا تترك الفرصة للقيل والقال.

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>أحاسيسك اليوم قوية وإذا كنت تفكر فى كيفية تطويرها عليك فى البداية أن تتعرف عليها من قرب وتعترف بحقيقتها أمام نفسك لتتمكن من إدارتها، ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل مع العلاقة بقلب مفتوح وعقلٍ واعِ فهذا هو مفتاح الحل لكل مشاكلك فى العلاقة العاطفية وستدرك فى النهاية أنها ليست معضلة.>ستكتشف اليوم أن مستويات الطاقة لديك مرتفعة جدًا، وهو نتيجة طبيعية لحصولك على النوم الكافى فى الآونة الأخيرة، احرص على استغلال طاقتك هذه فى الحصول على بعض الهواء النقى وممارسة الرياضة، وسترى بنفسك أن هذه المستويات العالية من الطاقة تستمر.>لعبة المنافسة على السلطة لم تحقق أى تقدم فى الفترة الأخيرة، لذا ربما حان الوقت لتغير اللعبة وتجرب المفاوضات والحلول الوسط بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا للمضى فى طريقك.

على الصعيد المهنى:

>يحالفك الحظ، وتحسم صفقة منتظرة منذ مدة بعيدة، لا تتردد فى حصد المكاسب، وأظهر قوة شخصيتك، ولا تستسلم أمام المكائد والألاعيب وتذكر أن المهم هو من يضحك فى النهاية.

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج الميزان:

على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الأسد حظك اليوم:

>تقابل حبيبا غائبا، أخذك الشوق إليه، وربما يحدث ذلك بالصدفة، أو تتعمد مقابلته بفعل الحنين، لا تحرج من مشاعرك، والتزم بطريق الرومانسية والأمل.>صحتك النفسية تبدأ فى الانتعاش، وتشجع نفسك على الخروج وممارسة الرياضة، استمر على هذا النحو، واقض أفضل الأوقات وأنت بصحة جيدة.>تعانى عقبة صغيرة فى طريقك، ولكنك تتغلب عليها، لا تيأس فالحياة واليأس لا يجتمعان، وكن على يقين بأن النصر يأتى للأخيار فى النهاية.>ترى أعداءك يحيطون بك ويحاولون التفرقة بينك وبين مديرك فى العمل، ويزورون فى الحقائق، لينصبوا لك المكائد والألاعيب، كن واثقاً بأن العمل الجيد هو ما يثبت نفسه فى النهاية، وأن الحق سيظهر مهما طال الوقت.>تسترجع علاقتك العاطفية الرومانسية مع الحبيب، وتسترجعان أجمل الذكريات والصور التى جمعت بينكما فى مثل هذا الوقت العام الماضى.>يرتفع مؤشر الصحة والنشاط فى جسمك، وتظهر القوة البدنية عليك، وتبدأ فى اتباع نظام صحى متكامل، يغير شكل حياتك وطريقة اختيارك للطعام، استمر على هذا المنوال.>تشعر بالحب اليوم رغم توترات العمل، وتستسلم إلى الراحة فى أجواء البرد، استمر فى تحفيز نفسك على القيام وممارسة النشاط الرياضى، وكن على ثقة بأن الحب هو مفتاح السعادة فى الحياة.>تتلقى مكافأة أو ترقية فى العمل، وتبدأ فى تلقى الإشادة على عملك الجيد، استمتع بشعور النجاح، ولا تقم بأى فعل طائش، حتى لا ترجع مسيرتك المهنية إلى الخلف.>تشعر بالغيرة على حبيبك من شخص معين، ولا ترتاح فى وجوده بقرب من تحب، لا تقلق فالثقة هى أساس الحب، ومحبوبك الحقيقى لن يعرضك إلى موقف سيئ.>تمر بوعكة صحية بسيطة، وجسمك يعانى من الأرق والإرهاق بسبب فرط العمل، لا تهمل فى صحتك، واستكمل نظامك الصحى، واستشر الطبيب إذا شعرت بأى ألم مفاجئ.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك ستبدأ فى طريق جديد قريباً، وتتعامل مع الصعوبات التى تشعر أنها تحاصرك من كل اتجاة، لا تقلق، وكن واثقاً أن النور سيأتيك فى نهاية الطريق، ولكنه يحتاج إلى بعض الصبر منك.

على الصعيد المهنى:

تواجه مجموعة من التحديات اليوم، وسوف ينتقد عملك بطريقة حادة، لذا يجب أن تتوصل لخطة تنهى بها اليوم وتنجز مهامك، ويجب ألا تكن مقيداً فى خططك، حيث يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلى من الآخرين.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهنى:

>تعيش يوماً مليئاً بالمغامرة والتحدى مع شريك حياتك، وتقضى معه أسعد الأوقات، ويجب أن تقضى أيضاً أسعد الأوقات مع حبيك بأن تذهبا فى مغامرة أو رحلة رومانسية غير تقليدية فى إحدى البلدان التى لم تسافرا لها من قبل للاستمتاع بوقت غير تقليدى.>أنت السبب وراء تردى وتراجع حالتك الصحية خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط المبالغ فيها التى تقضيها فى العمل، يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة، لأن لجسمك عليك حق.>يرى علماء الفلك والأبراج أن اليوم ملىء بالتحديات التى تحتاج إلى من يواجهها بجرأة وشجاعة، ويجب أن تقوى علاقتك وروابطك بشريك حياتك خلال الفترة المقبلة وتبتعد عن كل ما يسبب المشاكل والصعاب.

تواجه حياة مهنية ناجحة فى حياتك العملية، ففى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ، لذا حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة، كن أكثر هدوءًا فى مواجهة الصعاب والتحديات وابتعد عن المشكلات وكون فريقا للعمل الجماعى، لأنك تكون أكثر نجاحاً فى العمل الجماعى وضمن فريق العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>تركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك، لأن حياتك العاطفية تواجه بعض التوتر مع شريك حياتك، يجب أن تفعل ذلك لكى تتعامل مع الخلافات الحادة مع الشركاء بهدوء مع الأخذ فى الاعتبار وجهة نظرهم.>يواجه برج الثور مشاكل صحية عديدة بسبب فيروس منتشر فى الجو فى الوقت الحالى، كما أنك تعانى من صداع مستمر، لذا يجب أن تعرض نفسك على طبيب لتعالج نفسك.>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الثور يبدو فى الوقت الحالى يواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة، فلا يقع اللوم على من هم حولك، حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

على الصعيد المهنى:

>اليوم ستنقلب الأحوال، وستشعر أن الحياة بدأت تتحسن معك، لكن لا يخدعك أى تغير قد يحدث فى حياتك العملية وحاول أن تتأن قبل أن تأخذ أى قرار.

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم لبرج الحوت:

>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتتوجه فوق رأسك، لأنه هو العامل الإيجابى فى حياتك الفترة القادمة.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها، نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

على الجانب المهنى:

>أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة، فمن الممكن أن تعيد تنظيم عملك من جديد، وترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، فمن الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون أن يكون لك تأثير سيئ على وضعك فى العمل، كذلك من الأفضل أن تختار الوقت والظرف المناسبين لكى تطلب من رئيسك فى العمل بعض التغييرات التى ترى أن سيكون لها تأثير رائع.

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم:

>اليوم هو الموعد المناسب للقاء بالحبيب من جديد، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل التى تخصه أكثر من ذلك، لأن هذا سيكون له تأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما، فمن الأفضل أن تتقرب منه قدر الإمكان، ولا تدع الشك يتخلل بينكما.>أوضاعك الصحية ليست جيدة، فيقدم لك الأطباء نصيحة هامة على رأسها الاهتمام أكثر بالنوم، أو عدد ساعات الراحة، لأن هذا هو طريقك الوحيد للتخلص تماماً من الأزمات النفسية التى تمر بها، والتى قد يكون لها تأثير سيئ عليك فيما بعد.>فى الفترة المقبلة، يتوقع لك علماء الفلك، أن ظروفك فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما تتوقع، خصوصاً أن كل الأشياء التى تمنيتها ستسير أخيراً فى الطريق الذى كنت تتمناه.>يوم أكثر تفاؤلا وأملا وسيكون بداية لانطلاقك على المستوى المهنى، لأنك ستستطيع أن تغير من مسار حياتك وتحقق طموحاتك فى التغير من مجال عملك.>الحب هو سلاحك الوحيد فى هذه المرحلة، فستجد مواقف عظيمة من قبل شريك حياتك ستفاجئك بمرحلة جديدة من الرومانسية، لذلك لا عليك سواء أن تتمتع بحبك فى هذه المرحلة.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن احرص دائما على الخضوع للفحص، حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

على الصعيد المهنى:

>تواجه مجموعة من التحديات اليوم، وسوف ينتقد عملك بطريقة حادة، لذا يجب أن تتوصل لخطة تنهى بها اليوم وتنجز مهامك، ويجب ألا تكن مقيداً فى خططك، حيث يشعر الآخرون بما تحاول إنجازه وقد تحصل على بعض النصائح القيمة والدعم الفعلى من الآخرين.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>حياتك مع شريك العمر تواجه بعض الصعاب، يجب أن تواجه هذه الصعاب بالتحدى والمواجهة، فأنت تقضى مع شريكك أسعد الأوقات وأكثرها قيمة ورفاهية، يجب أن تذهبا سوياً فى رحلة رومانسية وغير تقليدية.>حالتك الصحية تواجه بعض المشكلات بسبب تقلب الأحوال الجوية، يجب أن تحافظ على صحتك من برودة الجو بتناول الفيتامينات اللازمة وكذلك قم بأخذ الأدوية التى تساعدك على سرعة الشفاء وتناول الفيتامينات المغذية.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه تحديات كبيرة فى حياتك المهنية والعاطفية، وهو ما يسبب لك الضغط النفسى والعصبى، لذا يجب أن تبتعد عن الطريق بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بدلاً من إهدارها فى أشياء غير مهمة وتسبب لك المشكلات والتوتر.>بالنسبة للعمل سيواجه أبناء هذا البرج مجموعة من المشاكل التى ستعيق مسيرة تقدمهم، لكن بمجرد مرور هذه الأيام سيهدأ الحال وستمر هذه الأزمة.>مازال هناك عدم استقرار بالنسبة للحياة العاطفية، فبين الصعود والهبوط ستنقلب الأحوال ثم تعود مرة أخرى حتى تتعدل، فلا تيأس ودع للصبر نصيبا من حياتك فى هذه الفترة.>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقع إلى جوارك الأيام القادمة.>الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائماً تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.>على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلباً على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.