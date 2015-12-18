السبت. انطلاق مبادرة دعم السياحة لمواجهة الحملة المضادة لمصر

تنظم وزارة السياحه بالإسكندرية، بالتنسيق مع كلية السياحة وإدارة الفنادق و جامعة فاروس ومركز النيل للإعلام يوم السبت"مبادرة "معاً لدعم السياحة فى مصر ".

وقالت الدكتورة عزة ابراهيم وكيل وزراة السياحة بالإسكندرية، أن المبادرة تهدف لترويج حملة جديدة لدعم السياحة فى مصر بهدف الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد فى أسرع وقت و ضرورة مواجهة الحملة الضاربة على مصر بحملة مضادة وخطوة استباقية تعتمد على التسويق الايجابى .

وأضافت فى تصريحات خاصة ، أن المبادرة تؤكد على عدم الاستسلام للسلبيات التى تواجهنا وعدم ترك الساحة شاغرة أمام الإعلام الغربى ودوله التى لا هدف لديها سوى تصدير صورة ذهنية سلبية عن مصر حملة دعائية تسويقية لتحسين الصورة السياحية لمصر تتضمن أهم المزارات السياحية.