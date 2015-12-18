25 ديسمبر.. انطلاق ماراثون الغردقة الدولى الأول للدراجات

ينظم نادى الغردقة الرياضى، ماراثون الغردقة الدولى الأول للدراجات، وذلك يوم 25 ديسمبر الجارى، حيث يشارك فى الماراثون ما يقرب من 300 متسابق من المصريين والأجانب المقيمين والزائرين.

من جانبه أكد سعد القريشى، رئيس نادى الغردقة، أن الماراثون يأتى لتنشيط السياحة الرياضية، ولنقل الحالة الأمنية المستقرة داخل المحافظة.

وقال أحمد القوصى، مدير التسويق، بالنادى إن الماراثون سيشهد مشاركة نحو 300 متسابقًا على الأقل من المصريين والأجانب المقيمين والزائرين، حيث سيبدأ التجمع أمام نادى الغردقة الرياضى بميدان عبد المنعم رياض، وتنطلق إشارة بدء الماراثون فى تمام الساعة 8.30 صباحًا.