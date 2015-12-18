الفراكشنل ليزر تقنية فعالة لعلاج آثار حب الشباب

أثار حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة إزعاجًا، وتعد صنفرة البشرة بالليزر من أهم الوسائل لعلاج مشاكل عديدة مثل آثار ما بعد حب الشباب، والحفر والمسام الواسعة. الفراكشنل ليزر علاج لآثار حب الشباب

>عن أهمية تلك التقنية فى علاج آثار حب الشباب، يوضح استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى، أن تقنية الفراكشنال ليزر تعد بمثابة ثورة حديثة وأسلوب متطور وأمن لصنفرة البشرة وعلاج آثار حب الشباب، ومع ظهور التقنية الأحدث وهى الفراكشنال ليزر CO2 أو ليزر ثان أكسيد الكاربون الجزيئى، أصبحت النتائج أفضل خاصة للندبات الأعمق التى خلفها حب الشباب، خصوصًا مع ظهور الجيل الثالث من أجهزة ليزر ثان أكسيد الكاربون الجزيئى والتى تحتوى أيضًا على قدرتها على استخدام ذبذبات الراديو وكذلك البلازما بالإضافة لأكسيد الكاربون. كيفية علاج حب الشباب بالفراكشنل ليزر

>عن طريقة عمل الفراكشنل ليزر فى علاج آثار حب الشباب، يقول الساعى إن الفراكشنال ليزر هى تقنية حديثة نسبيًا ظهرت منذ ما يقرب من ست سنوات، وتقوم على أحداث نقاط حرارية ليزرية صغيرة فى الجلد ذات عمق معين، تعمل على تحفيز الجلد لإعادة بناء نفسه من جديد، دون الحاجة لفترة عناية طويلة، بحيث يحتاج المريض إلى جلسات قليلة لتحقيق النتائج المطلوبة، والقضاء على آثار حب الشباب. عدد جلسات الفراكشنل ليزر لعلاج آثار حب الشباب

>تتم معالجة آثار حب الشباب بالفراكشنال على شكل عدة جلسات، تتفاوت حسب الحالة وحسب استجابة المريض، وطريقة عمل الجلسة كالتالى:

> يحضر المريض للعيادة قبل الجلسة لوضع كريم مخدر موضعى على أماكن آثار حب الشباب، ثم يبدأ الطبيب المختص بتمرير أشعة الفراكشنال على المنطقة المراد علاجها، وذلك حسب نوع الحالة ولون البشرة، وتستغرق الجلسة لكامل الوجه حوالى ربع ساعة، يتم بعدها إعطاء المريض كريمات موضعية مرتين يوميًا لعدة أيام بعد الجلسة

شبكةعيونالإخبارية

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