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"التجمع": قرار مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب خطوة إيجابية ويبقى التنفيذ

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"التجمع": قرار مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب خطوة إيجابية ويبقى التنفيذ "التجمع": قرار مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب خطوة إيجابية ويبقى التنفيذ
قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن تصويت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على القرار رقم 2253 بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والذى يشمل فرض عقوبات على التنظيم الإرهابى "داعش"، خطوة ايجابية موضحًا أنه ينقصها التنفيذ.

وشدد زكى، خلال تصريح لـ" اليوم السابع"، على ضرورة تطبيق القرار على بعض الدول العربية وتركيا لتمويلهم ودعهم للتنظيم الارهابى، أملا فى تنفيذ القرار ولا يتوقف عند الإصدار كقرارات مجلس الامن المتعلقة بوقف الاستيطان الاسرائيلى.


>- العالم ينتفض ضد الإرهاب.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بمكافحة تمويل "داعش".. التجميد الفورى لموارد التنظيم وأرصدته المالية..وحظر توريد السلاح له.. وتدابير جذرية لوقف تدفق الأموال ومعاقبة الداعمين الماليين
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