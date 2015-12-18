جندى إسرائيلى ينشر صورا لتعذيب الفلسطينيين فى غزة بالانتفاضة الأولى

نشر جندى إسرائيلى سابق، صورا لعمليات تعذيب كان يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة بحق الفلسطينيين خلال الانتفاضة الفلسطينية الآولى التى اندلعت فى عام 1987.>وذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن الجندى يدعى "رام أوريان" وقام بنشر الصور على صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا :" ان ما ترونه من صور هو شىء تقليدى اعتاد عليه الجنود خلال خدمتهم بالجيش سواء فى الجولان او فى قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى".>ومن بين هذه الصور قيام الجنود بخلع ملابس الفلسطينيين فى القطاع وتصويرهم بملابسهم الداخلية وهم يقفون خلفهم ، وفى صورة اخرى يظهر جندى إسرائيلى وهو يقوم بضرب فلسطينى حتى يسقط على الارض.



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