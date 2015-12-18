وزير الاتصالات: صناعة الإلكترونيات فى العالم تمثل 2.5 تريليون دولار

أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن سيستطيع دفع فواتير الخدمات من منزله فيما بعد، مضيفا أن الشمول المالى الذى يهدف إليه يشمل مجموعة من التطبيقات المالية الغير بنكية.

وكشف القاضى خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرتين فى تصنيع الإلكترونيات، مؤكدا أن صناعة الإلكترونيات فى العالم تمثل 2.5 تريليون دولار.

وأوضح القاضى أن السيسى أعلن عن مبادرة مصرية، خلال مؤتمر كايرو ICT لوضع البلاد ضمن خريطة صناعة الإلكترونيات لأهميتها الكبرى حول العالم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لوضع منظومة تدعمها الدول وخلال 3 سنوات سيكون قيمة صادرات الإلكترونيات بـ 3مليار دولار .