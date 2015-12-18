تحرير 860 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 860 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 402 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125)، و100 مخالفة إزالة ملصقات، و99 مخالفة انتظار خاطئ، و2 حجز سيارة، و149 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و25 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و33 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و9 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 7 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و27 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.