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ضبط 601 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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ضبط 601 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى ضبط 601 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (601) مخالفة مرورية متنوعة، منها 149 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 165 مخالفة مرورية بالقاهرة، و42 مخالفات مرورية بالجيزة، 245 مخالفة مرورية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة كافة.

وتواصل إدارات المرور شن حملاتها المرورية على جميع المحاور والميادين ومطالع ومنازل الكبارى لرصد المخالفات بشتى أنواعها

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