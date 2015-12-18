إقبال كبير على التسجيل في قوائم «استشاري الشارقة»

واصل مواطنو إمارة الشارقة ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية، التوجه إلى مراكز تسجيل القوائم الانتخابية، لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقد شهد مركز تسجيل بلدية مدينة الشارقة، صباح أمس، إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا العرس البرلماني الكبير.

كما شهد المركز إقبالاً كبيراً من وفود الدوائر المحلية في الإمارة، حيث زاره وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، برئاسة العقيد عبد العزيز القطيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، وكان في استقباله رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ورئيس لجان الدوائر الانتخابية في الإمارة.

كما استقبل مركز التسجيل في بلدية مدينة الشارقة، وفداً من المنتدى الإسلامي بالشارقة، برئاسة ماجد بوشليبي الأمين العام للمنتدى، بصحبة عدد من موظفي المنتدى. واستقبل رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية الشارقة، ورئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الاستشاري، صباح أمس، وفداً من مكتب الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي.

> كما استقبل مركز التسجيل في مبنى بلدية مدينة الشارقة، وفداً من شركة «بيئة»، برئاسة خالد حريمل المدير التنفيذي للشركة، وعدد من موظفي الشركة.

ندوة تعريفية

من جهة أخرى، أكد المستشار منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، أن إمارة الشارقة وصلت إلى مرحلة تنموية شاملة، وأن المرأة عنصر أساسي في هذه المرحلة، ودورها لا يقتصر على نطاق الأسرة والتربية، بل يتعداها، فهي اليوم مساوية للرجل، وتخوض في المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ودعا ابن نصار، المرأة إلى تحقيق رقم قياسي جديد في تمثيلها داخل المجلس الاستشاري، والتسجيل والمشاركة الإيجابية، فهي شريكة مهمة في البناء والتنمية المستدامة. جاء ذلك، خلال الندوة الانتخابية التاسعة للتعريف بالمسار الانتخابي الحالي، وخصصت للسيدات، والتي نظمتها اللجنة الإعلامية، ولجنة إدارة الانتخابات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس الأول في نادي سيدات الشارقة، للتأكيد على أهمية دور المرأة، كونها أساس المجتمع ونصفه الآخر.

مؤسسة نماء

وانتهز ابن نصار الفرصة، بتهنئة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 107، بإنشاء مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة»، والتي كانت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأعرب ابن نصار عن فخره بالعمل على هذا المرسوم، لافتاً إلى أنه خطوة أساسية نحو تمكين المرأة والارتقاء بها. وقال ابن نصار: «نحن على يقين بأننا سنسمع أسماء نسائية لامعة ترغب بالترشح، وإن لم تفز المرأة في انتخابات المجلس الاستشاري، فإن صاحب السمو حاكم الشارقة، سيقوم بتعيينها في الفصل التشريعي، لأنها شريك في المنظومة الناجحة».

نسب كبيرة

وأشار أحمد الجروان عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، إلى أن المجلس الاستشاري من أوائل الجهات البرلمانية التي عينت المرأة بنسب كبيرة، حيث شهد تعيين 26 امرأة على مدى 16 عاماً. وقال الجروان «سعينا جاهدين لتسهيل العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الإيجابي لزيادة إقبال المواطنين في التسجيل في القوائم الانتخابية، ونفخر بما تحقق حتى الآن». وتناول الجروان، خلال الندوة، شروط الترشح في المجلس الاستشاري، وأطلع الحضور على جوانب أعمال المجلس وآلية سير العملية الانتخابية.

مرحلة جديدة

وقالت إحسان مصبح السويدي عضو في المجلس الاستشاري «نحن نمر بمرحلة جديدة في مسيرة المجلس الاستشاري، ستسهم في تطوير وتعزيز جميع المسائل والقضايا المجتمعية».

وأكدت أن جلوس المرأة إلى جانب الرجل للمناقشة، يثري الحوار، ويحقق أهداف المجلس الاستشاري.

وأكدت أحلام حمدان بن جرش عضو سابق في المجلس الاستشاري، أن قيادة دولة الإمارات، هيأت كافة السبل لنجاح المرأة، وتبني مقترحاتها التي من شأنها دعم عجلة التنمية المستدامة، وفتح أبواب الفرص للتعبير عن آرائها وأفكارها.

> وأشارت أحلام حمدان، إلى أن المجلس الاستشاري جاء ليعاون حكومة الشارقة في اتخاذ القرار، من خلال إيصال مقترحات الشعب واحتياجاته، لافتة إلى أن المجلس الاستشاري، حقق خلال السنوات الماضية، العديد من الإنجازات، من خلال مناقشة الموضوعات التي تهم الإمارة والمجتمع، ودراسة القضايا المختلفة.

نسب



> أكد بن نصار، ارتفاع نسبة التسجيل الكلية، ورضاه عن الإحصائية الحالية، مشيراً إلى أن مدينة الشارقة تضم أكبر نسبة مسجلين، وتليها مدينة خورفكان، كما أوضح أن نسبة تسجيل المرأة في الهيئات الانتخابية للمجلس الاستشاري، يشهد نمواً ملحوظاً حتى انتهاء فترة التسجيل.