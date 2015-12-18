خالد قمر: سأعود للزمالك.. وطبيعي أن أهدر الوقت وأنا متقدم هذه كرة القدم

قال خالد قمر مهاجم سموحة المعار من نادي الزمالك إنه سيعود لفريقه الأبيض مع نهاية الموسم الجاري وذلك بعد تسجيله هدفا في شباك شريف إكرامي حارس الأهلي.

وسجل قمر هدفا من ركلة جزاء لسموحة وفاز فريقه بثلاثية نظيفة على الأهلي.

وعقب قمر في تصريحات لقناة الحياة2 قائلا: "سأعود للزمالك مع نهاية الموسم إن شاء الله لكني الآن أركز كثيرا مع فريقي سموحة لنهاية الموسم".

ورفض قمر التعليق على ما إذا كان احتفاله بالهدف على شكل (قوس وسهم) يمثل رسالة بأنه لاعب في الزمالك.. ورد: "أحب نادي الزمالك بالتأكيد".

وأضاف "فريقنا لا يقل عن الأهلي والزمالك والدليل ما شاهدتموه.. لكن الآن نركز فيما هو قادم ونحن بالتأكيد سعداء بالفوز".

وحول إهداره الوقت قال: "هذه كرة القدم طبيعي فريقي متقدم أن أقف على الكرة وأسقط وأهدر الوقت لأن هذا في مصلحة فريقي".