حسام باولو: حسام غالي انهال علينا بالسب عقب المباراة

أكد حسام باولو لاعب نادي سموحة إن حسام غالي قائد الأهلي "انهال على لاعبي الفريق السكندري بالسب" عقب نهاية المباراة.

سموحة ضرب الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتلقى حسام باولو بطاقة صفراء عقب نهاية المباراة. قبل أن يكشف سببها.

وقال باولو: "حسام غالي انهال علينا داخل الملعب بالسب والشتائم عقب نهاية المباراة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "ذهبت إلى إبراهيم نور الدين حكم المباراة من أجل إخباره بما حدث وخصوصا إنه كان شاهدا على كل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكني فجأة رأيت الحكم يشهر بطاقة صفراء في وجهي وهذا سبب غضبي".