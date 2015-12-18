أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام باولو: حسام غالي انهال علينا بالسب عقب المباراة

Google+ Print
حسام باولو: حسام غالي انهال علينا بالسب عقب المباراة حسام باولو: حسام غالي انهال علينا بالسب عقب المباراة

أكد حسام باولو لاعب نادي سموحة إن حسام غالي قائد الأهلي "انهال على لاعبي الفريق السكندري بالسب" عقب نهاية المباراة.

سموحة ضرب الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتلقى حسام باولو بطاقة صفراء عقب نهاية المباراة. قبل أن يكشف سببها.

وقال باولو: "حسام غالي انهال علينا داخل الملعب بالسب والشتائم عقب نهاية المباراة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "ذهبت إلى إبراهيم نور الدين حكم المباراة من أجل إخباره بما حدث وخصوصا إنه كان شاهدا على كل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكني فجأة رأيت الحكم يشهر بطاقة صفراء في وجهي وهذا سبب غضبي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع