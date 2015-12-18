محافظ الاسكندرية بالإنابة: لم يحدث تراكم أمطار كـ"النوات" السابقة

قالت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، إن المحافظة تتعرض منذ مساء أمس الأربعاء، إلى الأمطار المستمرة دون توقف، إلا أنه نتيجة تعاون المحافظة والقوات المسلحة المصرية ممثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية وكافة الأجهزة المعنية، لم يحدث بالمحافظة تراكم الأمطار بكميات كبيرة مثلما حدث في النوات السابقة بالإضافة إلى السيولة في الحركة المرورية.

وأكدت سعاد الخولى، أن الجهود مازالت مبذولة في سبيل القضاء على مشكلة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بجميع أنحاء المحافظة المختلفة وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددة على أنها لن تسمح بأى تهاون أو تقصير من شأنه الإضرار بالمواطن السكندرى.



>