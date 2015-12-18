أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الاسكندرية بالإنابة: لم يحدث تراكم أمطار كـ"النوات" السابقة

Google+ Print
محافظ الاسكندرية بالإنابة: لم يحدث تراكم أمطار كـ"النوات" السابقة محافظ الاسكندرية بالإنابة: لم يحدث تراكم أمطار كـ"النوات" السابقة
قالت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، إن المحافظة تتعرض منذ مساء أمس الأربعاء، إلى الأمطار المستمرة دون توقف، إلا أنه نتيجة تعاون المحافظة والقوات المسلحة المصرية ممثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية وكافة الأجهزة المعنية، لم يحدث بالمحافظة تراكم الأمطار بكميات كبيرة مثلما حدث في النوات السابقة بالإضافة إلى السيولة في الحركة المرورية.

وأكدت سعاد الخولى، أن الجهود مازالت مبذولة في سبيل القضاء على مشكلة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بجميع أنحاء المحافظة المختلفة وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددة على أنها لن تسمح بأى تهاون أو تقصير من شأنه الإضرار بالمواطن السكندرى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365