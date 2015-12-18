صور| «الشموع» تُضيء غزة دعمًا لانتفاضة شعب فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

أضاء العشرات من الشباب الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، شموعاً دعماً لـ”الانتفاضة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها، حـزب الشعب الفلسطيني، (أحد فصائل منظمة التحرير)، وأقيمت في ساحة “الجندي المجهول” وسط مدينة غزة، عشرات الشموع، ولافتات تندد بما وصفوها بـ”الجرائم الإسرائيلية”.

كما ألقى المشاركون الورود والأزهار، على أرواح من سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال الأحداث الجارية منذ مطلع أكتوبر الماضي.

و قال محمد صالح، منسق شبيبة حزب الشعب الفلسطيني، في كلمة له خلال الوقفة إن “الانتفاضة في الضفة والقدس، أفشلت مخططات إسرائيل الرامية بتقسيم المسجد الأقصى، ولم تنجح في تقسيمه زمانياً ومكانياً”.

ودعا صالح كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى تشكيل قيادة وطنية سياسية، تحمي أهداف الانتفاضة.

دعا المجتمع الدولي إلى أن “يسارع لمحاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين”.

ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تدور مواجهات في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.