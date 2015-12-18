تجديد حبس نجل مفتي «الإخوان» و5آخرين 15 يومًا بالمنصورة

جددت نيابة جنوب المنصورة، حبس 6 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية ، اليوم الخميس، من بينهم نجل القيادي الإخواني عبد الرحمن البر المعروف بمفتي الجماعة، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامهم في إحداث فوضى بالمدارس خلال العام الحالي .

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على كل من محمد عبد الرحمن البر نجل القيادي الإخواني عبد الرحمن البر، و5 آخرين وهم “محمد أحمد فوزي يوسف، ويوسف السيد عبد المؤمن سعفان، وأسامه فرج أبو المجد، ومحمد ياسر صادق، ومحسن محمد السيد”، أثناء عقدهم اجتماع تنظيمي في مدينة المنصورة لتدريس خطة تحركهم في أوساط الطلاب خلال العام الدراسي، ومحاولة استعادة السيطرة على الجامعات، وإحداث الشغب بها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط تم نقل المتهمين إلى قسم ثاني المنصورة ، ليتم عرضهم على النيابة التي وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإثارة الشغب والعنف خلال العام الدراسي الجديد داخل جامعه المنصورة والأزهر والمدارس.