أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تجديد حبس نجل مفتي «الإخوان» و5آخرين 15 يومًا بالمنصورة

Google+ Print
تجديد حبس نجل مفتي «الإخوان» و5آخرين 15 يومًا بالمنصورة تجديد حبس نجل مفتي «الإخوان» و5آخرين 15 يومًا بالمنصورة

عبدالرحمن البر

جددت نيابة جنوب المنصورة، حبس 6 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية ، اليوم الخميس، من بينهم نجل القيادي الإخواني عبد الرحمن البر المعروف بمفتي الجماعة، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامهم في إحداث فوضى بالمدارس خلال العام الحالي .

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على كل من محمد عبد الرحمن البر نجل القيادي الإخواني عبد الرحمن البر، و5 آخرين وهم “محمد أحمد فوزي يوسف، ويوسف السيد عبد المؤمن سعفان، وأسامه فرج أبو المجد، ومحمد ياسر صادق، ومحسن محمد السيد”، أثناء عقدهم اجتماع تنظيمي في مدينة المنصورة لتدريس خطة تحركهم في أوساط الطلاب خلال العام الدراسي، ومحاولة استعادة السيطرة على الجامعات، وإحداث الشغب بها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط تم نقل المتهمين إلى قسم ثاني المنصورة ، ليتم عرضهم على النيابة التي وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإثارة الشغب والعنف خلال العام الدراسي الجديد داخل جامعه المنصورة والأزهر والمدارس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا