وزير الاتصالات لـ"القاهرة 360":الرئيس شعر بتفاعل الشباب مع مؤتمر كايرو ICT

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، إنه شرف للوزارة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر كايرو ICT، الذى يؤكد دعمه وإيمانه بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف وزير الاتصالات خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه دراية كبيرة بقطاع الاتصالات، مؤكدا أن الرئيس تحدث له تليفونيا قبل حضور مؤتمر كايرو ICT وأكد حضوره للمؤتمر لإيمانه الشديد بهذا القطاع.

وشدد القاضى على أن الرئيس شعر بتفاعل الشباب مع مؤتمر كايرو ICT خلال تفقده للأجنحة.

وكشف المهندس ياسر القاضى، عن لقاء دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحد الشباب المصرى داخل أحد الأجنحة بمؤتمر "كايرو ICT" الذى تمكن من الوصول لاختراع يحول السبورة العادية إلى سبورة ذكية.

وأوضح أن الشاب تحدث للرئيس أنه لا يريد أموالا، لكن يحتاج من يساعده، ما جعل الرئيس يأمر بدعم الشاب، مشددا على أنه يقوم بنفسه بمتابعة الأمر مع الشاب صاحب الاختراع، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهنا بالتركيز على المراكز التى تعطى الأمل للشباب فى المستقبل.