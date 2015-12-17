بالصور - الأهلي ساذج في خسارة ثلاثية قاسية أمام سموحة

نجح نادي سموحة في الفوز بثلاثية مقابل لاشيء أمام الأهلي مستغلا أخطاء دفاعية كارثية مهدت للفريق السكندري انتصارا عريضا.

ثلاثية سموحة جاءت عن طريق خالد قمر هدف وإسلام محارب هدفين في إطار الجولة الثامنة من الدوري المصري.

إثارة المباراة بدأت من السادسة والنصف بعد تجمع جماهير الأهلي أمام فندق الفريق لمؤازرته ولكن تأخرت انطلاق الحافلة قبل أن يتطور الأمر ويصل "لاحتجاز لاعبو الأهلي" حسبما أكد جمال جبر.

في النهاية انطلقت المباراة بعد موعدها بساعتين وانتهت بهزيمة الأهلي بثلاثية مقابل لاشيء.

بداية سريعة

بعد تأجيل لمدة ساعتين بدأت المباراة أخيرا. عمرو جمال يقود هجوم الأهلي وخالد قمر مركز لعب سموحة.

سريعا بدأ ضغط الأهلي على وسط ملعب سموحة.

الشاب أحمد حمدي وبجانبه عبد الله السعيد يضغطان بسرعة على حامل الكرة. وغالي يتحرك أمام الثنائي ويقوم بتوزيع اللعب على أطراف الملعب.

في أول 10 دقائق من المباراة ظهر اعتماد الأهلي على تقدم باسم علي وصبري رحيل.

ولكن في الوقت نفسه، لم يستفد الأهلي بأي عرضية بل ولم تأتي الخطورة من جانب العرضيات وذلك لخروج عمرو جمال بشكل متكرر خارج منطقة الجزاء.

الخطورة الأولى جاءت على عكس طريقة اللعب فتوغل عبد الله السعيد خلف وسط ملعب سموحة قبل أن يسدد ولكن مهدي سليمان حارس سموحة يتصدى.

الخطورة الثانية جاءت عن طريق الظهير الأيمن باسم علي. ولكن خطورة ليست من عرضية بل من تسديدة.

تسديدة قوية من باسم علي من على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ولكن مهدي سليمان يُبعد الخطورة.

خطأ متكرر وخطورة قليلة

بعد مرور ربع ساعة من أحداث الشوط عادت خطورة الأهلي لتظهر عن طريق الطريقة التي ظهر الاعتماد عليها بتقدم الأطراف.

صبري رحيل يتقدم ويستغل تمريرات سريعة في وسط الملعب بين غالي والسعيد وأحمد حمدي، ورحيل يرسل عرضية على رأس عمرو جمال ولكن الأخير يفشل في استغلالها.

بعدها ظهر الخطأ المتكرر في دفاع الأهلي.

تأخر عودة ظهري الجنب للدفاع وسموحة يعتمد على اللعب خلف باسم علي وصبري رحيل. ثم أحمد حجازي يفشل في التعامل مع كرة أحمد تمساح والنتيجة ركلة جزاء لصالح سموحة.

ونجح خالد قمر في الدقيقة 24 من تسجيل أول أهداف سموحة في مرمى الأهلي من ركلة جزاء.

ويعد هدف سموحة هو الثاني الذي يهز شباك الأهلي. وأيضا من ركلة ثابتة ومن خطأ.

قبل نهاية الشوط الأول عادت خطورة الأهلي للظهور وأيضا من التسديد ولكن هذه المرة من قبل الشاب أحمد حمدي.

حمدي يسدد تسديدة قوية ولكن تمر فوق العارضة بقليل ثم ارتباك داخل منطقة جزاء سموحة وتسديدة من عمرو جمال ولكن في وجه محمود عزت مدافع سموحة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف مقابل لاشيء أمام الأهلي.

لمسة غريبة

مع انطلاق الشوط الثاني دفع جوزيه بيسيرو بماليك إيفونا بدلا من أحمد حمدي الذي ظهر بشكل جيد جدا في الشوط الأول.

وكاد إيفونا أن يهز سريعا شباك سموحة بعدما سدد من تمريرة غريبة من خالد قمر! ولكن مهدي سليمان يتالق.

خطورة سموحة ظهرت مرتين متتاليتين والنتيجة هدف ثاني.

شريف إكرامي يتألق أولا أمام تسديدة خالد قمر وصبري رحيل يبعدها إلى ركلة ركنية وتمر دون خطورة.

ثم لعبة طولية يفشل سعد سمير في إبعادها ليمرر أحمد تمساح بسهولة إلى إسلام محارب. والأخير يمر بلا أي صعوبات ويضع الكرة في شباك إكرامي.

التغييرات مستمرة والكوارث مستمرة

بعد الهدف الثاني مباشرة دفع بيسيرو بكلا من عماد متعب ووليد سليمان بدلا من عمرو جمال وباسم علي.

في الدقيقة 70 سدد وليد سليمان أغرب كرة في المباراة. عرضية متقنة من صبري رحيل وتسديدة وليد خارج الملعب بالكامل.

وواصل الأهلي ضغطه على سموحة وتألق مهدي سليمان أمام عماد متعب ومؤمن زكريا.

وتوالت الفرص الضائعة من قبل ماليك إيفونا. وسموحة يعتمد على المرتدات الخطيرة جدا جدا للفريق السكندري.

وبالفعل استغل النادي السكندري مرتدة معتادة ليحرز إسلام محارب الهدف الثاني له والثالث لسموحة وسط ذهول كل لاعبي الأهلي.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن الهزيمة الثانية للأهلي هذا الموسم بثلاثية ليحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

بينما وصل سموحة إلا النقطة الـ12 ليقفز إلى المركز السابع بشكل مؤقت.