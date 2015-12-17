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رئيس جامعة بني سويف ينفي ما نشر حول شرط دفع المصروفات الدراسية لدخول الامتحان

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رئيس جامعة بني سويف ينفي ما نشر حول شرط دفع المصروفات الدراسية لدخول الامتحان رئيس جامعة بني سويف ينفي ما نشر حول شرط دفع المصروفات الدراسية لدخول الامتحان

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

 

نفى الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، صحة ما نشر في بعض المواقع الالكترونية بعنوان “دفع المصاريف شرط دخول الامتحان”.

ووضحت  الجامعة أن رئيس اتحاد الطلاب قد قدم مذكرة إلى أن رئيس الجامعة يطالب فيها بإصدار قرار يقتضى إلزام جميع الطلاب بدفع المصاريف والحصول على الكارنية، حتى يتم السماح لهم بدخول الامتحان على أن يتم منع أي طالب من الدخول إلى الامتحانات دون أن يكون حاملًا لكارنية الكلية.

فقرر رئيس الجامعة تحويل المذكرة المقدمة من رئيس اتحاد الطلاب للعرض على مجلس الجامعة القادم المزمع عقدة فى 29 من ديسمبر الجاري.

لذلك تؤكد الجامعة أنها لم تتخذ أي قرار فيما يخص هذا الموضوع وتنتظر عقد مجلس الجامعة ليبت في الأمر، وتهيب الجامعة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشرعبر المواقع الإلكتروني.

 

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