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"القومى للقبائل المصرية" يطالب بحل الألتراس قبل ذكرى 25 يناير

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"القومى للقبائل المصرية" يطالب بحل الألتراس قبل ذكرى 25 يناير "القومى للقبائل المصرية" يطالب بحل الألتراس قبل ذكرى 25 يناير
طالب صلاح داوود، وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومي لشئون القبائل المصرية، فى بيان للمجلس مساء اليوم الخميس، بحل مجموعات الألتراس قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وأوضح أن ماقام به أولتراس أهلاوى، اليوم، من احتجاز فريق النادي الأهلى داخل فندق إقامته بمصر الجديدة ومنعه من التوجه لخوض لقاء سموحة فى الأسبوع الثامن من الدورى العام يعتبر دليلا قويا على دورالرابطة الخطير في الفترة المقبلة .

وأضاف داوود، أن صدور حكم محكمة باعتبار مجموعات الأولتراس مجموعات إرهابية يؤكد على ضرورة حلها وقت نظرا لخطورتها على الأمن والاستقرار داخل البلاد، مطالبا بحل هذه المجموعات فورا حقنا للدماء و المشاكل التى تقف وراء استمرارها خاصة أنها المتسبب الرئيسى في مجزرة بورسعيد.

وأشار إلى أن عددا من الصحفيين والنشطاء بالتعاون مع المجلس القومي لشئون القبائل دشنت حركة "الدعم الشعبى" لحماية البلاد والمنشات العامة والحيوية فى ذكرى 25 يناير لمواجهة أى أعمال تخريبية تقوم بها أى مجموعات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد .

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مصر 365