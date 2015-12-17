مختار نوح مهاجما الأزهر الشريف: "الإخوان" والفكر المريض صنيعته

استنكر مختار نوح، المحامي المنشق عن جماعة الإخوان، الموقف الأوروبى فى الحرب على الإرهاب، قائلاً:"إن أوروبا ليس لديها بعد نظر فى القضايا السياسية ويخدعون الناس"، لافتاً إلى أن 30% من داعش أوروبيين.

كما هاجم "نوح"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الأزهر الشريف، موضحاً أن :"الإخوان والفكر المريض صنيعة الأزهر، وأن القيادة السياسية تخاف أن تدخل فى صدام مع الأزهر،"، معتبراً أن مصر مصدرة للإرهاب ومشجعه له، حيث أن الجيش والشرطة يقاوما الإرهابيين فقط وليس الفكر الإرهابى".

وتابع :"الإخوان شغالة من تحت البلاطة منذ تأسيسها عام 1928، على يد حسن البنا"، لافتاً إلى أن التنظيم السرى للإخوان يتحكم فى التنظيم العالمى.